НАШ ШОУБИЗ
19:00, 17 августа 2023
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Беременна или нет: Собчак ответила на этот вопрос одним фото

Беременна или нет: Собчак ответила на этот вопрос одним фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Собчак с начала лета интригует общественность. Все гадают: беременна звезда или нет. Новым фото журналистка поставила точку в споре о беременности.

41-летняя Собчак сделала фото на яхте. Она позирует в раздельном купальнике, демонстрируя свою обычную фигуру и отсутствие живота.

Впрочем, ей поверили не все. В комментариях пишут: «Фотка старая, она беременная, инфа 100».

Кто-то писал: «Красотка Ксения! Красивая, веселая и счастливая».

Что бы ни говорили фанаты, она дала понять, что не беременна. Хотя другие снимки все же говорят об обратном – знаменитость не делает фото ниже пояса и носит мешковатые наряды.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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