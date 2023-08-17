Беременна или нет: Собчак ответила на этот вопрос одним фото

Телеведущая Ксения Собчак с начала лета интригует общественность. Все гадают: беременна звезда или нет. Новым фото журналистка поставила точку в споре о беременности.

41-летняя Собчак сделала фото на яхте. Она позирует в раздельном купальнике, демонстрируя свою обычную фигуру и отсутствие живота.

Впрочем, ей поверили не все. В комментариях пишут: «Фотка старая, она беременная, инфа 100».

Кто-то писал: «Красотка Ксения! Красивая, веселая и счастливая».

Что бы ни говорили фанаты, она дала понять, что не беременна. Хотя другие снимки все же говорят об обратном – знаменитость не делает фото ниже пояса и носит мешковатые наряды.