«Бедная Анечка»: дочь Заворотнюк затронула тяжелую для нее тему болезни

Несколько лет назад звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологию, после чего жизнь ее близких сильно изменилась.

Чтобы обеспечить актрисе достойный уход, ее супруг погрузился с головой в работу. Дочь Анастасии Заворотнюк лишь недавно вышла из депрессивного состояния и предпочитает хранить молчание о здоровье матери.

При этом некоторые подробности о своей жизни девушка все же раскрывает подписчикам. Так, недавно она вышла на связь в соцсетях и рассказала о своей болезни. Оказалось, что Анна серьезно простыла.

«День 4, а кажется, что 34…», – посетовала она.

Анна показала поклонникам, как борется с недугом. Судя по количеству препаратов, дело действительно обстоит серьезно.

«Бедная девочка, поправляйся скорее», «Ох уж эта осень, сезон простуд», «Витамины не забудь пропить, Анечка», – комментируют пользователи Сети.

Несмотря на то, что сейчас наследница Заворотнюк живет в Дубае вместе со своим таинственным возлюбленным, она нередко возвращается на родину, чтобы проведать родственников. В октябре этого года девушка снова приезжала в Москву к тяжелобольной матери.

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