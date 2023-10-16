Баснословные суммы: стало известно, сколько Алла Пугачева тратила денег на выход в магазин

Продюсер Рудченко рассказал о ежедневных тратах певицы Аллы Пугачевой, об этом сообщает PopCornNews.

Алла Пугачева еще в 2022 году уехала из России. После этого в СМИ то и дело появляются слухи о том, что в загородном доме певицы в деревне Грязь готовятся к ее возвращению. Однако пока это лишь догадки журналистов. Выяснилось, что когда Пугачева жила в России, на ее содержание уходили приличные деньги.

По рассказу продюсера Павла Рудченко, у Примадонны была целая свита прислуги, которую надо было оплачивать.

«На самом деле Алла Борисовна регулярно в России передвигалась с телохранителями. Понятно, что это недешевые услуги. Впрочем, любой ее выезд из дома куда бы то ни было всегда стоил определенных бюджетов и это сотни тысяч», — рассказал он.

Продюсер признался, что даже обычный выход в магазин готовился заранее — Пугачеву собирали стилисты.

«Имеется ввиду и прическа, гримеры, телохранители, целая свита работала над тем, чтобы Алла Борисовна просто выбралась из своего дома. Даже элементарно чуть ли не за хлебушком», — объяснил Рудченко.

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