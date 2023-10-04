Барановскую заподозрили в романе с известным продюсером: обнимались и не скрывали чувства

Телеведущая Юлия Барановская спровоцировала слухи о появлении нового романа. Она публично призналась в любви мужчине и даже не стала скрывать его личность. Им оказался известный продюсер Артем Сорокин.

Отметим, что теледива после расставания с футболистом Андреем Аршавиным так и не вышла замуж, а погрузилась в семью и работу. О личной жизни Юлии практически ничего неизвестно. Время от времени она дает какие-то комментарии о бывшем возлюбленном, но о новых бойфрендах даже не заговаривает, именно поэтому вокруг ее персоны возникает немало слухов.

Недавно же после новой публикации в блоге Барановскую заподозрили в романе с Артемом Сорокиным. Их связывает уже многолетняя дружба. Однако некоторые считают, что за это время их отношения могли перерасти в романтические. Тем более, что на своей странице телеведущая написала «люблю тебя», обращаясь к продюсеру.

К слову, Барановскую также «сводили» в Сети с певцом Григорием Лепсом и даже винили ее в разводе артиста с женой. Кроме того, поклонники замечают связь Юлии и с коллегой Александром Гордоном. Однако ни один из предполагаемых романов так и не подтвердился.

Ранее в Сети начали поздравлять Наташу Королеву с беременностью невестки-стриптизерши.

Источник: личный блог Юлии Барановской в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)