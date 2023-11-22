Балерина Волочкова объявила о своей свадьбе и назвала дату

Скандальная балерина Анастасия Волочкова открыто заявила, что собирается выйти замуж. Звезда пригласила всех желающих поприсутствовать на одном из значимых событий в ее жизни.

Оказалось, что свадьба артистки состоится на сцене во время ее нового шоу «Одержимость». Волочкова поделилась подробностями своей новой работы в пресс-центре НСН.

«Я приглашаю вас на свадьбу, сыграем в этот раз на сцене! 25 ноября свадьба Насти Волочковой, я вам честно говорю!» – поделилась звезда.

Анастасия добавила, что платье для сцены ей сошьет Светлана Лялина, которая уже шила для балерины свадебные платья в жизни. Но несмотря на то, что у артистки много фотографий в белых нарядах, официально она замужем так и не была.

Ранее мы писали о том, что Собчак неожиданно отреагировала на измены Богомолова с тремя женщинами.