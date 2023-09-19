«Бабулька»: 64-летнюю Гузееву раскритиковали за старческий макияж
© Из профиля Instagram* Гузеевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
64-летняя Лариса Гузеева вернулась из Берлина и приступила к работе на ТВ. В личном блоге артистка поделилась кадрами со съемочной площадки, которые привлекли внимание публики.
На снимках Гузеева продемонстрировала свой образ для выхода к зрителям. Телеведущая запечатлена в темных брюках и красном пиджаке. Лариса решила дополнить наряд ярким макияжем. Визажисты нанесли ей синие тени и нарисовали черные стрелки. Не все подписчики оценили работу гримеров. Многие отметили, что подобный «раскрас» состарил Гузееву.
«Визажисты сделали из Гузеевой буфетчицу Зину. Старая бабулька. Какая страшная. Она что, губы сделала?» — цитирует «7Дней.ru» высказывания фолловеров.
К слову, телеведущая оставила без ответа комментарии публики.
Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева проговорилась о проблемах с интимом. Подробности смотрите в этой статье.