НАШ ШОУБИЗ
16:00, 19 сентября 2023
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«Бабулька»: 64-летнюю Гузееву раскритиковали за старческий макияж

«Бабулька»: 64-летнюю Гузееву раскритиковали за старческий макияж

© Из профиля Instagram* Гузеевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

64-летняя Лариса Гузеева вернулась из Берлина и приступила к работе на ТВ. В личном блоге артистка поделилась кадрами со съемочной площадки, которые привлекли внимание публики.

На снимках Гузеева продемонстрировала свой образ для выхода к зрителям. Телеведущая запечатлена в темных брюках и красном пиджаке. Лариса решила дополнить наряд ярким макияжем. Визажисты нанесли ей синие тени и нарисовали черные стрелки. Не все подписчики оценили работу гримеров. Многие отметили, что подобный «раскрас» состарил Гузееву.

«Визажисты сделали из Гузеевой буфетчицу Зину. Старая бабулька. Какая страшная. Она что, губы сделала?» — цитирует «7Дней.ru» высказывания фолловеров.

К слову, телеведущая оставила без ответа комментарии публики.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева проговорилась о проблемах с интимом. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Гузеевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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