НАШ ШОУБИЗ
03:00, 24 октября 2023
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«Бабка»: Слава оконфузилась на сцене и попала на видео

«Бабка»: Слава оконфузилась на сцене и попала на видео

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава попала в неловкую ситуацию во время своего выступления в Нижневартовске. Исполнительница забыла слова своей песни «Попутчица», которая принесла ей огромную популярность. Звезда намекнула на то, что в этом виноват возраст. Об этом пишет «ДНИ.РУ».

Когда Слава поняла, что не помнит всеми любимые строчки, но попыталась отшутиться. Она стала напевать о своей забывчивости. А после вспомнила те самые слова и продолжила выступление, будто ничего не произошло. Артистка не постеснялась конфуза и опубликовала ролики с концерта в соцсетях. Она прокомментировала инцидент, объяснив, что виной всему возраст.

«Бабка забыла слова», – пошутила над собой звезда.

Ранее мы писали о том, что Слава представила поклонникам своего избранника. Певица выложила в Сеть видео, на котором ее возлюбленный готовит алкогольный коктейль, разговаривая по-английски.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#инцидент
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