НАШ ШОУБИЗ
17:00, 19 октября 2023
1 мин.

«Баба без всякой дури»: известно, что стало с Пугачевой после переезда

«Баба без всякой дури»: известно, что стало с Пугачевой после переезда

© Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Близкая подруга Аллы Пугачевой рассказала о ее страданиях за границей. Об этом стало известно из эфира передачи «ЧП. Расследование».

Исполнительница хита «Арлекино» уже больше года проживает за границей. Как выяснилось, артистка страдает в чужой стране. Об этом сообщила дизайнер Любовь Аксенова.

Когда-то Аксенова и Пугачева сотрудничали. Вот почему дизайнер знает все о последних событиях жизни Аллы Борисовны. По словам Любови, певица лишь делает вид, что у нее все хорошо. На самом деле, она переживает, что находится далеко от России.

«Она прекрасно знает, что будет переживать из-за родителей, ведь она приходила к ним на могилы, а сейчас этой возможности нет. Прекрасно знаю ее, она — баба без всякой дури», — высказалась Аксенова.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева чудом выжила после очередной пластики. Подробности смотрите в этой статье.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.