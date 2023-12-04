59-летнюю Азизу смутили нескромным вопросом, связанным с молодым ухажером

59-летняя певица Азиза недавно призналась, что у нее появился молодой ухажер. Мужчина на 31 год младше артистки, но это не помеха отношениям. Азиза появилась на дне рождения приятельницы и светилась от счастья. Один вопрос журналистов, связанный с отношениями, смутил исполнительницу.

Сначала Азизу разозлило, что журналисты назвали его любовником. При этом сама исполнительница находится в официальном браке – ее муж – итальянец с русскими корнями Алессандро Лортэ. Певица предпочла назвать его «тайным воздыхателем».

Артистка призналась, что ей с ним комфортно. В первую очередь возлюбленным есть о чем поговорить.

«А с сексом как у вас, Азиза?», - спросили журналисты. Певица не захотела отвечать и поинтересовалась: «А у вас?». После этого она поспешила удалиться. На пикантную ситуацию обратило внимание издание PROZVEZD.

Известно, что певица собирается встретиться с супругом и решить, что делать с их отношениями. Брак на расстоянии невозможен, решила она.

Ранее Азиза хвасталась роскошным подарком от кавалера.