Авдотья Смирнова проигнорировала похороны бывшего мужа в Петербурге

Авдотья Смирнова не появилась на похоронах первого мужа Аркадия Ипполитова, об этом сообщает StarHit.

9 ноября в Санкт-Петербурге прощаются с искусствоведом и бывшим супругом Авдотьи Смирновой Аркадием Ипполитовым. Церемония прошла в Спасо-Конюшенной церкви, где когда-то отпевали Александра Пушкина.

В зале были замечены отец Авдотьи Андрей Смирнов, историк Лев Лурье, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, живописец Анатолий Белкин, актер Геннадий Смирнов. Появился и сын искусствоведа Данила. Молодой человек рыдал, стоя рядом с гробом отца.

При этом самой Авдотьи Смирновой замечено не было. Журналисты предположили, что она не смогла прилететь в Россию из-за отсутствия прямых рейсов. Напомним, в 2022 году она уехала вместе с Анатолием Чубайсом сначала в Израиль, а затем в Турцию.

В 17:00 запланированы поминки Ипполитова, позже его тело кремируют и захоронят.

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