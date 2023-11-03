НАШ ШОУБИЗ
13:00, 03 ноября 2023
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Артур Смольянинов* уже год поет в переходах в Латвии

Артур Смольянинов* уже год поет в переходах в Латвии

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что вместе со своей музыкальной группой поет в переходах. Напомним, что мужчина обосновался в Латвии и делится подробностями своей новой жизни. Об этом пишет Kp.ru.

40-летний артист надеялся на работу за границей, но предложений нет, а его театральный проект провалился. В новом интервью Артур признался, что решил сменить амплуа, и стал музыкантом. У него есть своя группа под названием cheLovek. Они выступают, правда, в переходах.

«8 декабря у нас будет первый полновесный концерт в Латвии. В течение года мы, играя в переходах, доигрались до сольной программы», — рассказал актер.

По словам Смольянинова*, в его коллективе играют такие же приезжие, как и он. Поэтому сначала музыкантам было тяжело, никто не приглашал их выступать, но они добились своего, год играя в переходах.

Ранее мы писали о том, что Игорь Петренко не сможет уехать из страны из-за миллионного долга по алиментам Климовой.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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