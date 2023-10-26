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16:00, 26 октября 2023
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Артистка Екатерина Варнава случайно проговорилась о беременности в интервью

Артистка Екатерина Варнава случайно проговорилась о беременности в интервью

© Скриншот видео, YouTube-канал Sergeymeza

38-летнюю артистку Екатерину Варнаву подозревают в беременности. Недавно она появилась на публике с округлившимся животом. Накануне юмористка стала гостьей YouTube-подкаста на канале Sergeymeza, и, как показалось зрителям, проговорилась о своей беременности.

Звезду спросили, чем она занимается сейчас и в каких проектах участвует. Артистка пояснила, что вынужденно нигде не снимается.

«Честно, я ничем сейчас не занимаюсь. Первый раз в моей жизни так вышло, что я вынужденно ничем не занимаюсь», — сказала она.

Она добавила, что хоть и сидит дома, все равно немного работает. Недавно Варнава написала с подругой сценарий к детективному сериалу.

Ранее Екатерина Варнава продемонстрировала выпирающий живот на концерте в Екатеринбурге.

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