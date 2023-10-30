«Артиста могли закопать из-за нее»: как Пугачева стала «крестной матерью» российского шоу-бизнеса

Музыкальный продюсер Сергей Лавров раскрыл, почему певицу Аллу Пугачеву называли крестной матерью российского шоу-бизнеса. По его словам, это происходило из-за ее большого влияния – она могла как возвысить артиста, так и «закопать» его.

Лавров признался, что раньше одно имя Аллы Борисовны уже обеспечивало успех. Телепроекты боролись за то, чтобы она приняла участие в съемках, так как ее появление было равно высоким рейтингам. А молодые исполнители стремились заполучить одобрение артистки, ведь это могло развернуть их карьеру на 180 градусов.

«Она действительно была «крестной матерью» шоу-бизнеса, потому что с ее легкой руки можно было легко «взлететь». Но также артиста могли «закопать» и не брать ни в какие эфиры. Это происходило из-за высокого уровня ее популярности», - рассказал Сергей.

Кроме того, появление Аллы Пугачевой на сольном концерте певца обеспечивало его коммерческий успех. Он вмиг становился звездой. Но это было раньше, а сейчас, по словам продюсера, Примадонна вынуждена буквально напрашиваться на выступления в Израиле. Впрочем, и это ей уже не удается, так как ее светская жизнь в Тель-Авиве подошла к концу. Известно, что вокалистка вместе с детьми перебралась на Кипр, пока ее муж возобновил гастрольный тур по городам Европы.

Ранее Александр Буйнов объяснил изгнание Аллы Пугачевой.

Источник: «Абзац».