Никто не догадывался: артист Григорий Лепс сделал шокирующее признание

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс сделал шокирующее заявление. Артист признался, что у него есть внебрачный сын.

Лепс поделился секретом на гала-концерте, посвященном столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле. Народный артист России признался, что видел наследника лишь однажды, сейчас они не общаются, сообщает Пятый канал.

По словам Лепса, его наследник уже взрослый мужчина, у него есть семья и работа, поэтому он не видит смысла поддерживать с сыном контакт.

Артист также добавил, что практически у всех есть внебрачные дети, только немногие в этом готовы признаться.

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