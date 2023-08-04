02:00, 04 августа 2023
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«Аполлон»: Хайдаров показал финальные результаты телесных операций Киркорова
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певец Филипп Киркоров решил в свои 56 лет преобразиться, сделав несколько пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Финальные результаты телесных операций показал сам врач, сняв видеоселфи с ним в Греции.
На видео Киркоров был в одних шортах. Певец и хирург направлялись кататься на доске.
По поводу внешности певца и его фигуры Хайдаров сказал: «Боже мой! Аполлон!»
При этом хирург добавил, что Киркорову еще надо походить в спортзал.
Ранее сообщалось, что свадьба Киркорова оказалась под угрозой. Продюсер Милена Дейнега заявила, что он не мог найти кого-то лучше, чем бывшая жена, певица Алла Пугачева.
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал «Неопра, блин!»
Автор:Юлия Карева