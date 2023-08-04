«Аполлон»: Хайдаров показал финальные результаты телесных операций Киркорова

Певец Филипп Киркоров решил в свои 56 лет преобразиться, сделав несколько пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Финальные результаты телесных операций показал сам врач, сняв видеоселфи с ним в Греции.

На видео Киркоров был в одних шортах. Певец и хирург направлялись кататься на доске.

По поводу внешности певца и его фигуры Хайдаров сказал: «Боже мой! Аполлон!»

При этом хирург добавил, что Киркорову еще надо походить в спортзал.

Ранее сообщалось, что свадьба Киркорова оказалась под угрозой. Продюсер Милена Дейнега заявила, что он не мог найти кого-то лучше, чем бывшая жена, певица Алла Пугачева.