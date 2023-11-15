НАШ ШОУБИЗ
17:00, 15 ноября 2023
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Анну Семенович заперли в парилке: певица кричала в панике, когда стало невыносимо жарко

Анну Семенович заперли в парилке: певица кричала в панике, когда стало невыносимо жарко

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович оказалась запертой в парилке бани. Кто-то поставил стул к двери с другой стороны.

Эта история произошла с артисткой в детстве – и даже во взрослом возрасте певица долгое время предпочитала обходить парилки стороной и придумывала отговорки, лишь бы не оказаться там.

Однажды Семенович попала в спортивный лагерь – дети играли в прятки и закрыли ее в парилке.

«Мы тогда играли в прятки, я спряталась в парилке, и кто-то поставил стул к двери с другой стороны! Когда мне стало жарко и я не смогла открыть дверь, начала кричать в панике, меня почти сразу выпустили, но тот страх я долго не могла забыть», - поделилась артистка с сайтом mk.ru.

Со временем Семенович удалось побороть страх: сейчас баня для нее – обязательный еженедельный ритуал. По ее словам, баня помогает освободиться от негатива и позволяет вывести из организма лишнюю жидкость и токсины.

Ранее сообщалось, что поэтесса Лариса Рубальская выставила Семенович не в лучшем свете.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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