Анна Семенович показала необычный способ приготовления оливье: ножи не понадобятся

Певица Анна Семенович уже активно готовится к Новому году, как и многие другие россияне. В личном блоге артистка вышла на связь с поклонниками и продемонстрировала необычный способ приготовления салата оливье.

Отечественные звезды не раз делились своими секретными рецептами этого знаменитого салата. Например, звезда шансона Любовь Успенская рассказывала, что предпочитает делать оливье с креветками. А вот Анна Семенович меняет не ингредиенты, а способ их нарезки.

Недавно экс-солистка «Блестящих» в рамках челленджа «А что дальше?», в котором пользователи дают кумирам различные задания, показала, как можно приготовить новогодний салат без ножей, но с парой коньков. К счастью, они у Анны всегда лежат дома благодаря ее прошлому в фигурном катании.

«Конечки-то как работают! Дело помнят свое. Пригодятся не только на катке, но и на кухне», - поделилась Семенович.

Ранее экстрасенс рассказал, что ждет звездные пары в 2024 году.

Источник: Газета.Ru