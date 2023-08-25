«Столько соблазнов»: отказавшаяся от алкоголя Анна Седокова снова потянулась к бутылке

Популярная певица Анна Седокова начала бороться с алкогольной зависимостью. Однако дается ей это не так просто: артистку иногда преследуют кошмары. Например, недавно ей приснилось, как она пьет вино. Девушка с ужасом проснулась и подумала, что сорвалась на самом деле.

Вот уже месяц как Анна Седокова не пьет спиртные напитки и не ест вредную еду. Сама певица отмечает, что это месяц «верных решений», «проработки себя и своих чувств».

«Я безумно горжусь собой. Горжусь своей силой воли. И да, я знаю, дата маленькая. Но я столько соблазнов избежала за это время», – признается звезда.

Теперь, как говорит Седокова, все переживания она проживает с чашкой чая, а не с бокалом в руке.

Ранее мы писали, что Татьяна Тарасова больше не разговаривает с Романом Костомаровым. Она не хочет навязываться ему и звонить первой.