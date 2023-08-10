Психиатр объяснил, что происходит с людьми после отказа от алкоголя, на примере Анны Седоковой

Недавно певица Анна Седокова рассказала, что отказалась от алкоголя. Уж 18 дней она не пьет спиртные напитки. Однако не все подписчики рады за звезду. Некоторые считают, что совсем скоро она наберет лишние килограммы.

В отличие от хейтеров, артистка видит в новом образе жизни одни плюсы. Например, она выделяет возможность здорово экономить, ведь на алкоголь больше не придется тратиться.

Ситуацию прокомментировал врач-психиатр Владимир Каторгин. Он ответил, часто ли люди «в завязке» набирают вес из-за отказа от алкоголя и чем в таком случае заменить пагубную привычку, чтобы не заедать стресс.

По мнению эксперта, можно бросить пить по-разному. Зависимость делится на две категории: синдром зависимости и систематическое употребление.

Психиатр предполагает, что у Седоковой был второй сценарий.

«Алкоголь – это достаточно мощный токсический агент, который вызывает массу изменений в организме, в том числе и гормональных. Кто-то полнеет, кто-то худеет на фоне приема алкоголя. Опять же все зависит от срока давности, дозы, частоты употребления и так далее», – говорит Каторгин.

Отказ от этого приводит к большим изменениям, как в физиологической, так и в эмоциональной сферах.

Набор веса в таком случае связан с тем, что люди переходят с одной химической зависимости на другую: например, на сладкое. Самое страшное, по словам эксперта, происходит, когда кто-то начинает курить или употреблять наркотические вещества.

Владимир Каторгин убежден, что психотерапия, спорт и позитивное мышление благоприятно скажутся на жизни Седоковой.

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