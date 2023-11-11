Анна Хилькевич на престижной премии привлекла внимание гигантской деталью сзади

Блогер и актриса Анна Хилькевич привлекла внимание на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды». Она пришла в обтягивающем леопардовом платье – особенно выделялась деталь сзади.

Стилист Омар Байрамов счел наряд Хилькевич слишком «авангардным».

«Кто меня больше впечатлил… — это Анна Хилькевич с ее невероятной деталью сзади», - сказал он Пятому каналу.

Байрамов имел в виду гигантскую «пятую точку» знаменитости. Она явно увеличилась в размерах и выглядела ненастоящей. Интернет-пользователи заподозрили Хилькевич в использовании поролона.

Не исключено, что актриса хотела подчеркнуть фигуру – она была номинирована на премию «Новые формы».

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак появилась на премьере фильма в черном платье с глубоким декольте. Оно подчеркивало округлившийся живот.