Анна Асти, Лолита, Валерия: сколько стоит Новый год со звездой

Оставшиеся на новогодние праздники в Москве артисты решили работать в ночь на 1 января. Стоимость билетов на концерты доходит до 200 тысяч рублей.

Так, Анна Асти и Владимир Пресняков споют в концертном зале Барвиха для желающих заплатить за билеты от 50 до 200 тысяч рублей. В цену также будет включен праздничный ужин. При этом Анна Асти в новогоднюю ночь успеет также подзаработать и на вечеринке в клубе VK Gipsy.

Сергей Лазарев и Валерия готовятся выступить в ресторане «Турандот». Билеты на новогоднюю ночь со звездами обойдутся от 80 до 135 тысяч рублей. После концерта Валерия отправится также в отель «Хаятт», где споет для отдыхающих, заплативших от 35 до 65 тысяч рублей билет.

В ресторане «Пушкин» в ночь на 1 января зажигает Татьяна Буланова. Билеты на мероприятие стоят от 40 до 60 тысяч рублей.

Лолита Милявская встретит новый год в «Метрополе». Поклонникам певицы придется раскошелиться и заплатить от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

В банкетном але «Сафиса» споет Сосо Павлиашвили. При этом стоимость самых дорогих билетов составляет 900 тысяч рублей.

Таким образом, средний гонорар за одно праздничное выступление звезды составляет от 4 до 5 миллионов рублей, сообщает Kp.ru.

Ранее промоутер рассказал, что гонорары певицы Ирины Аллегровой начинаются от 15 миллионов рублей. За концерт с императрицей придется отдать сумму, на которую вполне можно купить квартиру в Москве.