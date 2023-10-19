Анисина прервала молчание после измены Джигурды: выбор сделан

Брак артиста Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной – один из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на то, что вокруг их отношений ходит немало слухов, а сам близкий друг Анастасии Волочковой ведет себя порой крайне провокационно, их семья по-прежнему сохранялась. Однако недавно стало известно, что скандальный шоумен вновь не смог быть верным супруге, и после этого изменилось многое.

Несмотря на то, что все знали, что Анисина сама поймала мужа на измене, сама она предпочитала не высказываться об этой неприятной ситуации. Но долго сохранять молчание не смогла. В личном блоге она вышла на связь с поклонниками и сделала заявление, что приняла судьбоносное решение.

Марина поняла, что ей в жизни нужна стабильность, поэтому приобрела квартиру. Недвижимость она выбрала в Стамбуле, куда перебралась с детьми еще несколько месяцев назад. Сколько именно потратила фигуристка на апартаменты – неизвестно. Но она призналась, что цена была «лучшая».

Напомним, что из-за скандала от Джигурды отвернулась и лучшая подруга Анастасия Волочкова, хотя раньше она всегда была на его стороне. Балерине не понравилось, что артист обвинил во всем своего директора и даже уволил его, несмотря на то, что они вместе с ним прошли через многие трудности. Танцовщица призвала товарища задуматься над тем, какие люди его теперь окружают, и заявила, что возьмет к себе на работу его бывшего сотрудника.

Ранее беременная Анастасия Костенко пожаловалась на жадность Дмитрия Тарасова.

Источник: личный блог Марины Анисиной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)