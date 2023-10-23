Андрея Губина обвинила в домогательствах известная певица

Певца Андрея Губина обвинила в домогательствах коллега Оксана Почепа, которая больше известна под псевдонимом Акула. Она призналась, что как-то стала любовным интересом артиста, но не разделяла его чувств. Тогда он стал вести себя крайне неподобающе.

После разрыва с солисткой группы «Карамель» Людмилой Кобенко Губин стал обращать внимание на огромное количество девушек. Одной из них стала именно Оксана. Она вспомнила, как однажды музыкант подошел к ней сзади и без стеснения поднял ее юбку. Сам он пояснил, что ничего плохого делать не планировал.

«Таким образом он пытался со мной познакомиться. Со мной так не надо», - заявила певица.

Близкие Губина считают, что домогательства к девушкам и скандальное поведение артиста могли быть связаны с тем, что ему было тяжело без бывшей возлюбленной Людмилы. Расставание с ней он не мог пережить около трех лет, несмотря на то, что сам роман длился только полтора года.

Ранее Людмила Кобенко рассказала о том, как Андрей Губин подавлял ее в отношениях.

Источник: МУЗ-ТВ «Привет, Андрей! Губин возвращается?»