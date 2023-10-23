Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой
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Продюсер Андрей Разин перенес госпитализацию в Майами, а после выхода из больницы записал видео о своем состоянии. Попутно он показал дом певицы Аллы Пугачевой в мегаполисе во Флориде.
Разин записал видео 21 октября, когда он вышел с больничного. Теперь продюсер собирается снижать вес.
Идя по городу, Разин перевел камеру на дома через дорогу.
«Вон дом Аллы Борисовны Пугачевой, кто интересовался», - сказал Разин и продолжил путь. Видео опубликовал Telegram-канал NEOPRA_BLIN.
В завершение видео Разин пожелал всем здоровья.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уехала из Израиля вместе с детьми. Говорилось, что она переехала на Кипр, где собирается пробыть ближайший год. Там у артистки есть вилла, купленная в 2017 году. Ее дочь Кристина Орбакайте живет с ребенком и мужем в Майами.