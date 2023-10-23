НАШ ШОУБИЗ
22:30, 23 октября 2023
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Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой

Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Андрей Разин перенес госпитализацию в Майами, а после выхода из больницы записал видео о своем состоянии. Попутно он показал дом певицы Аллы Пугачевой в мегаполисе во Флориде.

Разин записал видео 21 октября, когда он вышел с больничного. Теперь продюсер собирается снижать вес.

Идя по городу, Разин перевел камеру на дома через дорогу.

«Вон дом Аллы Борисовны Пугачевой, кто интересовался», - сказал Разин и продолжил путь. Видео опубликовал Telegram-канал NEOPRA_BLIN.

В завершение видео Разин пожелал всем здоровья.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уехала из Израиля вместе с детьми. Говорилось, что она переехала на Кипр, где собирается пробыть ближайший год. Там у артистки есть вилла, купленная в 2017 году. Ее дочь Кристина Орбакайте живет с ребенком и мужем в Майами.

Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой

© Скриншот видео из Telegram-канала NEOPRA_BLIN

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#дом
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