Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой

Продюсер Андрей Разин перенес госпитализацию в Майами, а после выхода из больницы записал видео о своем состоянии. Попутно он показал дом певицы Аллы Пугачевой в мегаполисе во Флориде.

Разин записал видео 21 октября, когда он вышел с больничного. Теперь продюсер собирается снижать вес.

Идя по городу, Разин перевел камеру на дома через дорогу.

«Вон дом Аллы Борисовны Пугачевой, кто интересовался», - сказал Разин и продолжил путь. Видео опубликовал Telegram-канал NEOPRA_BLIN.

В завершение видео Разин пожелал всем здоровья.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уехала из Израиля вместе с детьми. Говорилось, что она переехала на Кипр, где собирается пробыть ближайший год. Там у артистки есть вилла, купленная в 2017 году. Ее дочь Кристина Орбакайте живет с ребенком и мужем в Майами.