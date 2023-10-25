Андрей Разин исключил трех артистов из списка «проклятых»

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сравнил представителей российского шоу-бизнеса с «бабьим базаром» и заверил, что настоящими артистами являются только Сергей Жуков, Дима Билан и Григорий Лепс, потому что они не участвовали в концерте памяти Юрия Шатунова.

При этом он оскорбил Ларису Долину, Юрия Лозу, Алексея Глызина и Лолиту Милявскую, назвав артистов «чмошниками» и «неудачниками». По мнению Разина, все завидовали его успеху, так как еще в 1980-х он стал миллионером и хорошо зарабатывает до сих пор.

«Наш цех — это как бабий базар: завистники, сплетники, негодяи», - приводит слова продюсера StarHit.

Разин выразил уверенность, что все артисты, участвовавшие в концерте памяти Юры Шатунова «сдохнут» от зависти, так как он никогда не брал ни одного музыканта в «Ласковый май».

«Вы унизились за бабки и, как шакалы, участвовали в этом сборище», - обратился продюсер ко всем выступившим на скандальном концерте.

Ранее Разин пообещал, что все артисты, выступившие на концерте памяти певца Юрия Шатунова, умрут или заболеют. Певица Лолита эмоционально высказалась о заявлениях скандального продюсера и назвала его «конченым».