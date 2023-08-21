Андрей Малахов сделал опасную процедуру в гонке за молодостью

51-летний известный шоумен Андрей Малахов всегда обращает особое внимание на свою внешность и здоровье. Он не скупится ни на время, ни на деньги, чтобы выглядеть свежо и ухоженно на экране. Недавно Малахов заинтересовался новой модной процедурой.

Речь идет об «огненном массаже». Это необычный способ борьбы со стрессом, устранения воспалений и болей в суставах. Методика широко применяется в Китае, а также пользуется популярностью в Египте и Индии.

Однако врач-терапевт Юрий Серебрянский рекомендует Андрею Малахову не увлекаться массажем с нагреванием, поскольку имеется много противопоказаний. Массаж следует назначать только после тщательного обследования организма. Иногда обычного ручного массажа бывает более чем достаточно, утверждает Серебрянский.

Эксперт предупредил, что «огненный массаж» нельзя проводить при подозрении на опухоль. Также в список противопоказаний входят ревматологические заболевания, болезни крови, кожные проблемы, онкология.