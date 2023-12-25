Анастасия Волочкова высмеяла участников скандальной вечеринки Ивлеевой

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что ничего не знала о скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Она призналась, что не получала приглашение на мероприятие с дресс-кодом almost naked.

«Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал»,- сказала Волочкова в беседе с Пятым каналом.

47-летняя Анастасия заверила, что ее все время зовут на различные премии и мероприятия, но у нее совершенно нет времени следить за тем, что происходит у коллег.

«Я очень счастливый человек, я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу не знать, не видеть тех людей, которые там были», — добавила Волочкова.

Кроме того, танцовщица выразила сожаление, что публику интересуют с кандальные вечеринки других знаменитостей, а не ее творчество, в которое она вкладывает столько труда.

«Вам интересно вот это быдло? Я занимаюсь другим, я вообще сейчас дома сижу, отдыхаю и могу себе позволить», — заключила балерина.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала вечеринку с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей, а Киркорова еще и лишить звания заслуженного артиста.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова вызывает беспокойство среди своих поклонников из-за излишней худобы, и некоторые даже высказывают опасения относительно возможной анорексии у балерины.