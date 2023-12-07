Анастасия Волочкова простила Сергея Лазарева после скандала с фото и назвала его другом

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что простила певца Сергея Лазарева, отказавшегося от совместной фотографии с ней на красной дорожке премии «Золотой граммофон».

Танцовщица подчеркнула, что обратила внимание на инцидент, но это не испортит их с Лазаревым дружбу. По словам Волочковой, они так часто встречаются на различных мероприятиях, поэтому нет никакой надобности в совместных фотографиях.

«Сережа, я тебя люблю!» – приводит Утро.ру слова экс-балерины.

Она также отметила, что обожает творчество Лазарева и считает его грандиозным артистом.

На прошедшей премии «Золотой граммофон» во время прохода звезд по красной дорожке Анастасия Волочкова попросила сфотографироваться с Сергеем Лазаревым, однако он отказал ей. Удивленная знаменитость после этого случая заявила, что считает его поступок некрасивым.

Ранее Волочкова обматерила Лазарева после его поведения на красной дорожке. По мнению Анастасии, звезды шоу-бизнеса завидуют ее успеху. Волочкова отметила, что техническое оснащение ее шоу лучше, чем у Сергея.