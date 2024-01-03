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17:00, 03 января 2024
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Аллегрова в траурном наряде сделала признание: поклонники не сдержали слез

Аллегрова в траурном наряде сделала признание: поклонники не сдержали слез

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ирина Аллегрова нашла силы вернуться на сцену впервые после долгого перерыва. Звезда глубоко тронула зрителей второго выпуска концерта «Песня года». Об этом сообщает Kp.ru.

Аллегрова исполнила песню «Он — моя часть», которая, судя по всему, может быть посвящена ушедшему из жизни человеку. На сцене артистка была в черном наряде, словно в трауре.

Выступление вызвало волнение и слезы у зрителей в зале, а затем последовали бурные овации. На официальной странице Ирины Аллегровой в социальной сети «ВКонтакте» фанаты выражали благодарность за ее трогательное исполнение.

Сама певица тоже выразила благодарность за правильное понимание ее творчества и посыла произведения. Напомним, что Ирина Аллегрова вернулась на сцену после продолжительного перерыва, в течение которого она занималась своим любимым хобби — выпечкой.

Ранее мы писали о том, что молчавшая долгие годы вдова Кобзона раскрыла семейные тайны.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Алла Болеро
Теги:
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