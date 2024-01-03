Аллегрова в траурном наряде сделала признание: поклонники не сдержали слез

Певица Ирина Аллегрова нашла силы вернуться на сцену впервые после долгого перерыва. Звезда глубоко тронула зрителей второго выпуска концерта «Песня года». Об этом сообщает Kp.ru.

Аллегрова исполнила песню «Он — моя часть», которая, судя по всему, может быть посвящена ушедшему из жизни человеку. На сцене артистка была в черном наряде, словно в трауре.

Выступление вызвало волнение и слезы у зрителей в зале, а затем последовали бурные овации. На официальной странице Ирины Аллегровой в социальной сети «ВКонтакте» фанаты выражали благодарность за ее трогательное исполнение.

Сама певица тоже выразила благодарность за правильное понимание ее творчества и посыла произведения. Напомним, что Ирина Аллегрова вернулась на сцену после продолжительного перерыва, в течение которого она занималась своим любимым хобби — выпечкой.

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