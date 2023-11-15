НАШ ШОУБИЗ
16:30, 15 ноября 2023
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«Алле он нравился»: подруга Пугачевой выдала школьную тайну певицы

«Алле он нравился»: подруга Пугачевой выдала школьную тайну певицы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Кира Прошутинская – подруга певицы Аллы Пугачевой, она помогала артистке в начале звездного пути. Они учились в одной школе, но в разных классах и дружат до сих пор. Знаменитость выдала некоторые школьные тайны Примадонны.

По словам Прошутинской, Пугачева была умной не по возрасту – ее интересовало общение с более взрослыми ребятами.

В школе будущая звезда участвовала в самодеятельности, выступала на сцене. Прошутинская рассказала, что Примадонна – «потрясающий друг», всегда помогает без лишних слов и не ожидая благодарности взамен.

В школе обе подруги были влюблены в одного мальчика.

«Алле он тоже очень нравился,… потому что играл на баяне, потому что обаятельный, такой кудрявый, голубоглазый. Это была такая красивая детская, юношеская любовь. И у меня, и у Аллы», - поделилась Прошутинская. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Ранее появилась информация о новом владельце замка Пугачевой в деревне Грязь. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#Алла Пугачева
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#Алла Пугачева
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