НАШ ШОУБИЗ
11:30, 08 ноября 2023
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Алла звала, но он отказал: известный ведущий мог стать мужем Пугачевой вместо Галкина*

Алла звала, но он отказал: известный ведущий мог стать мужем Пугачевой вместо Галкина*

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о флирте с Аллой Пугачевой и заявил, что мог быть на месте ее мужа Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ). Оказалось, что в молодые годы у него была возможность поближе познакомиться с Примадонной, но он ею не воспользовался, о чем сейчас жалеет. Об этом пишет StarHit.

Знаменитость рассказал, что пока Филиппа Киркорова не было дома, Пугачева приглашала его зайти в гости. Но Отар отказался.

«Она сказала: „Зайдешь выпить чай?“ Потом всю жизнь проклинал себя за это. Если б зашел, я бы был на месте Галкина*», — пожаловался журналист.

Отар считает, что певице не везло с мужьями. По его мнению, у них с Киркоровым был фиктивный брак, который ограничивался только платоническими отношениями.

«Никаким мужем Филипп Киркоров в обычном понимании этого слова не был. Ну когда хоть иногда, хоть раз за несколько лет, люди друг на друге лежат», — высказался он в эфире своего шоу на Youtube-канале «Каково?!».

Ранее мы писали о том, как живет Александра Пахмутова после смерти мужа.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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