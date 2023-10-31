НАШ ШОУБИЗ
06:00, 31 октября 2023
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Алла Пугачева вышла на связь после исчезновения в Израиле и сделала заявление

Алла Пугачева вышла на связь после исчезновения в Израиле и сделала заявление

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева в последнее время перестала общаться с журналистами и даже с некоторыми из своих знакомых. При этом мало кто может ответить, где сейчас находится артистка и как у нее обстоят дела. После начала военных действий в Израиле та пропала, пишет Экспресс газета.

В Сети обсуждали возможный переезд звезды на Кипр. Там у Примадонны имеется жилье, туда же отправился ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) и дети. В итоге Пугачева все же вышла на связь, но не стала рассказывать о себе, а обратилась с заявлением по поводу свадьбы дочери покойного модельера Валентина Юдашкина. Певица пожелала паре счастья.

Ранее стало известно местоположение российской певицы Аллы Пугачевой. Оказалось, что артистка не покидала Израиль.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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