Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля: где будет жить певица

Певица Алла Пугачева уехала из Израиля, взяв с собой детей – Лизу и Гарри. В окружении артистки рассказали, где она проведет ближайший год. Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, звезда отправилась на Кипр. Она собирается провести там ближайший год.

На Кипре у Пугачевой есть вилла на берегу моря. Она приобрела ее еще в 2017 году за более чем два миллиона долларов. Автоматически женщина получила гражданство этой страны. Паспорта есть и у ее детей.

В последнее время все чаще появляется информация о плохом самочувствии звезды. СМИ пишут, что она ни с кем не общается, еле ходит, а у ее дома в Израиле даже видели машину скорой помощи. По слухам, у нее обострились проблемы с сердцем. Но сама Алла Борисовна никак не комментирует разговоры о себе.

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