Алла Пугачева вернулась на Кипр и повеселилась на вечеринке в неожиданной компании

Певица Алла Пугачева после краткосрочного визита в Москву для решения вопросов с недвижимостью выехала в Латвию, где встретилась со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ). Теперь же артистку заметили на Кипре.

Как пишет StarHit, в Сети появились фотографии, на которых запечатлена Пугачева, весело проводящая время на вечеринке по случаю дня рождения Алины Галкиной — племянницы комика. Девушке исполнилось 18 лет. Мероприятие также посетил брат юмориста Дмитрий с женой.

Для вечеринки в кругу семьи Алла Борисовна выбрала черное платье в пол и шляпу с широкими полями. Гагкин* был одет в черные брюки, белое поло и кожаную куртку-косуху.

2 ноября 2023 года стало известно о тайном возвращении Пугачевой в Россию через КПП в Псковской области. По некоторым данным, она приезжала в страну для записи нового альбома. 3 ноября автомобиль Пугачевой заметили в Твери рядом со студией «Салам».

Ранее мы писали, что на Родину исполнительница вернулась исключительно по делам. Они связаны с решением вопросов вокруг замка в подмосковной Грязи, которые требуют личного присутствия владельца. Кроме того, у Пугачевой запланированы визиты к врачам.

*(Признан иноагентом на территории РФ)