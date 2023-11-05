НАШ ШОУБИЗ
17:30, 05 ноября 2023
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Алла Пугачева снова уехала из России и появилась на совместном снимке с Галкиным*

Алла Пугачева снова уехала из России и появилась на совместном снимке с Галкиным*

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алла Пугачева вернулась в Латвию к Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает StarHit.

В минувшую пятницу стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Это был ее второй визит в Россию за последний год. До этого Примадонна приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. Отмечается, что Пугачева приехала домой в замок в поселке Грязь.

Впрочем, о целях своего визита ни Пугачева, ни ее представители не рассказывали. Ходили слухи, что певица вернулась для того, чтобы оформить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми.

В России Пугачева надолго не задержалась, если верить социальным сетям Максима Галкина*, который выложил совместный с супругой снимок 5 ноября, они воссоединились в Латвии.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» - подписал фото юморист.

Отметим, что Галкин* предусмотрительно закрыл комментарии под публикацией.

Ранее мы писали о том, что участник шоу «Суперстар!» обвинил Пугачеву в крушении карьеры

*признан иностранным агентом на территории России.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#новости шоу-бизнеса
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