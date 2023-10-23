Алла Пугачева с трудом вылезла из машины и натолкнула соседей на страшные мысли

Жители деревни Грязь забили тревогу перед отъездом певицы Аллы Пугачевой из России — они заметили, что Примадонна с трудом передвигается. Певица на силу выбралась из авто, в котором подъехала к своему замку, передает StarHit.

Люди, проживающие в деревне Грязь, с удовольствием рассказывают о звездных соседях. Так, недавно они заявили, что перед отъездом за границу Примадонна чувствовала себя неважно. Соседи обратили внимание на то, как певица вылезает из автомобиля — ей удалось это с большим трудом. Очевидцы даже сначала не поняли, как скакавшая по сцене звезда оказалась в таком положении. Некоторые предположили, что у Пугачевой обострилась какая-нибудь болезнь.

«Она даже из машины вылезала с большим трудом. Мы удивлялись, а как же она по сцене скачет? Хотя возможно, она тогда себя просто плохо чувствовала или радикулит какой с артритом обострился», — гадают люди.

Примадонна, по словам соседей, вела себя достаточно скромно во времена жизни в деревне Грязь. Знаменитость могла перекинуться парой слов с людьми о погоде или природе.

Ранее стало известно, что машина протаранила забор, который окружает замок певицы в деревне Грязь. На шум, по словам очевидцев, сбежались все охранники.