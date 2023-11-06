Алла Пугачева огорчила Ивана Краско: вот, что она сделала

Певица Алла Пугачева не пришла на похороны дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге, хотя ее все ждали. Знакомый с артисткой актер Иван Краско и вовсе был огорчен – он лично знаком с исполнительницей и был бы рад встрече.

Причину отсутствия Примадонны назвали в филармонии. Подробности сообщает сайт mk.ru.

Сотрудница филармонии сообщила, что информацию о визите Пугачевой «приукрасили» в прессе.

«Алла не говорила, что будет. Это журналисты приукрасили», - рассказала она и добавила, что «все, конечно, были бы рады ее видеть».

Отсутствие певицы огорчило актера Ивана Краско. Он отметил, что давно знаком с Пугачевой.

«Я бы очень хотел увидеть Аллу… Рад буду с ней встретиться снова. Потому что я люблю талантливых людей», - признался он.

Однако Пугачевой не было ни на прощании с Темиркановым в его родной филармонии, ни на Комаровском кладбище. Краско также интересовался, почему она не приехала. «Ей же не запрещали приходить?» - спрашивал он.

В минувшую пятницу Пугачева приехала в Россию, она прибыла в замок в деревне Грязь. Однако уже 5 ноября ее муж показал совместное фото из Латвии.