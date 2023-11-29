Алентову перепутали с Пугачевой на новом фото: что стало с лицом 81-летней актрисы

Актриса Дарья Повереннова опубликовала в Сети новое фото с коллегой Верой Алентовой, на котором 81-летнюю звезду буквально не узнать. На снимке вдова режиссера Владимира Меньшова – буквально копия певицы Аллы Пугачевой.

Несмотря на почтенный возраст, Алентова продолжает работать и играть в спектаклях. Так, сейчас она находится на гастролях с постановкой «Роковое наследство». Показ проходил в небольшом городке в Московской области.

«Зал был малюсенький, очень холодный… Публика сидит в верхней одежде, но как принимали!» - написала в личном блоге Повереннова.

Свои впечатления от спектакля актриса подкрепила фото с коллегами, на котором была и Вера Валентиновна. Хотя ее было тяжело узнать. Артистка не просто выглядела на 10 лет моложе своего возраста, но и сильно походила на Примадонну отечественной эстрады. Это подметили и пользовали Сети.

К слову, Алентова не скрывает, что несколько лет назад решилась на пластическую операцию, которая стоила ей красоты. Посмотрев на себя в зеркало после нее, она себя не узнала. Чтобы исправить ошибку врача, ей пришлось потратить много денег и сил, однако ее лицо временами все равно выглядит излишне перетянутым и лишенным мимики.

Ранее были озвучены тайные планы Аллы Пугачевой.

Источник: личный блог Дарьи Поверенновой.