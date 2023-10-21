Алена Водонаева раскрыла истинное отношение к Виктории Боне

Российская телеведущая Алёна Водонаева посетила модное шоу в самом центре Москвы и рассказала, куда пропала на полтора месяца.

На мероприятие светская львица пришла в хорошем настроении, надев роскошный наряд. На Алёне был черный обтягивающий костюм с кружевной отделкой. При этом Водонаева отметила, что предпочитает одежду отечественных производителей и не поддерживает санкции.

Также знаменитость рассказала, что полтора месяца не посещала вечеринки шоу-бизнеса, а упорно работала в новых проектах. Оказалось, что она наладила общение с Викторией Боней и встретилась с ней спустя много лет на съемке. Они будут соведущими.

«У нас были конфликты, но это было 20 лет назад», — рассказала Водонаева в беседе с журналистами mk.ru.

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