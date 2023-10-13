Алена Свиридова удивила Шпицу неприличным подарком

Певица Алена Свиридова пришла на свадьбу к актрисе Катерине Шпице и сделала молодоженам неприличный подарок. Она прикупила игрушки из интимного магазина. Об этом звезда рассказала в интервью для проекта «Команда», пишет Газета.Ru.

Исполнительница считает, что у нее особенное чувство юмора, и назвала свой подарок «самым идиотским, который только возможно». Правда, гости торжества не видели пикантный презент. Она купила много предметов и положила их в красивую коробку. А еще сказала паре, пусть они откроют подарок в первую брачную ночь, и добавила: «посмеетесь».

«Надеюсь, что так и было. Там была куча всяких игрушек из секс-шопа. Когда что-то слишком серьезное, мне всегда хочется пафос ситуации разбавить. Кажется, мне это удалось», — рассказала Алена.

Напомним, что свадьба Катерины состоялась 24 февраля 2021 года. Избранником актрисы стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов, с которым она встречалась три года. Звезду порадовало то, что мужчина сразу нашел контакт с ее сыном от первого брака. Она переживала на эту тему, но самые любимые для нее люди стали друзьями.

Ранее мы писали о том, что Анита Цой рассекретила необычную привычку Филиппа Киркорова.