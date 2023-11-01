Алена Апина показала фото без макияжа в ответ на насмешки в Сети
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
59-летняя певица Алена Апина показала лицо без макияжа и фильтров в ответ на критику своей внешности. Артистка призналась, что на премьере фильма «Дурные деньги» к ней подошла одна известная блогерша и сообщила, что ее внешний вид активно обсуждают соцсетях.
Апина решила ответить хейтерам и опубликовала селфи, на котором запечатлена без макияжа и в одноразовой шапочке на голове. Певица рекомендовала людям найти более интересные занятия, чем обсуждать ее морщины и заверила, что мнение неизвестных ее не интересует, пишет Газета.Ru.
Алена Апина ранее призналась, что пережила девять неудачных беременностей. При этом ей не помогла даже процедура ЭКО. В итоге она решилась на суррогатное материнство.
Ранее мы писали, что Алена Апина опубликовала в социальной сети новое фото, которое сразу же стали обсуждать поклонники. Дело в том, что многие не узнали кумира на снимке – настолько она изменилась. То, что артистка сделала пластику, фанаты предполагали давно, но теперь еще больше убедились в том, что это правда.