Алена Апина показала фото без макияжа в ответ на насмешки в Сети

59-летняя певица Алена Апина показала лицо без макияжа и фильтров в ответ на критику своей внешности. Артистка призналась, что на премьере фильма «Дурные деньги» к ней подошла одна известная блогерша и сообщила, что ее внешний вид активно обсуждают соцсетях.

Апина решила ответить хейтерам и опубликовала селфи, на котором запечатлена без макияжа и в одноразовой шапочке на голове. Певица рекомендовала людям найти более интересные занятия, чем обсуждать ее морщины и заверила, что мнение неизвестных ее не интересует, пишет Газета.Ru.