Алексей Панин* показал новый паспорт: теперь гражданин США

Актер Алексей Панин*(Признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в социальной сети новое фото, на котором запечатлел себя с паспортом США. При этом он уточнил, что получил его благодаря тому, что работал в Госдепартаменте.

Из России артист перебрался уже довольно давно. Он жил в Испании, где у него есть недвижимость, и делился, как ему хорошо в Европе. Однако недавно он оказался под угрозой депортации, а все из-за своего скандального поведения. В итоге Панину* пришлось вновь собрать свои вещи и переехать. На этот раз в США.

Сам Алексей* признавался, что собирается обосноваться в Америке. Пока он находится в Сан-Франциско, но в дальнейшем хочет поехать в Лос-Анджелес. Серьезность своих намерений актер решил продемонстрировать поклонникам, показав им свой новый документ, который подтверждает его новое гражданство. Впрочем, поверили ему немногие.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», - поделился Панин* в Сети.

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*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)