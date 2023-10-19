Алексей Баталов чуть не погиб на съемках «Москва слезам не верит»: задыхающегося актера забрали в больницу

Фильм «Москва слезам не верит» снимали с ограниченным бюджетом, а многие сцены делались своими силами. На роль Гоги Владимиру Меньшову удалось уговорить Алексея Баталова, но мало кто знает, что актер чуть не лишился жизни во время рабочего процесса.

Для сцены драки с хулиганами режиссер пригласил настоящих самбистов. Один из них не рассчитал удар и попал Баталову по кадыку. Он стал тяжело дышать. На площадку вызвали скорую.

Меньшов в тот момент чуть ли не плакал: «Пропало мое кино».

Артиста забрали в больницу, но, к счастью, он быстро пришел в себя и съемки возобновили, передает Экспресс газета. О произошедшем решили молчать.

Ранее брат актера Дмитрия Марьянова Михаил рассказал о странном решении, которое тот принял незадолго до смерти.