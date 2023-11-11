Александра Пахмутова раскрыла секрет долголетия: обязательно включите в рацион это блюдо

Александра Пахмутова и ее покойный муж Николай Добронравов подарили россиянам множество хитов. Многие поклонники удивляются, как в 93 года музыкантке удается поддерживать бодрость духа и ясность ума. Так, супругов не раз спрашивали, в чем секрет долголетия.

По словам Александры Николаевны, она никогда сильно не ограничивала себя в еде. Более того, они с мужем не задумывались о соблюдении правил здорового образа жизни. Но, несмотря на это, некоторые принципы у пары все же имелись, о чем сообщает Киноафиша.

Прежде всего, по мнению Пахмутовой, необходимо регулярно проходить медицинские обследования. К тому же стоит уделить особое внимание сбалансированному питанию. Так, ключевым блюдом в рационе супругов была каша (овсяная и гречневая).

Также пианистка рекомендует всем не переедать и больше двигаться.

Ранее мы писали, как живет Александра Пахмутова после смерти мужа.