Александр Васильев просил москвичку об аборте

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев всегда неохотно делился подробностями личной жизни. Оказалось, что у знаменитости есть свой скелет в шкафу. Так, в 80-е годы он просил москвичку Марию Ященко-Лаврову об аборте.

Их история любви началась, когда Васильев был студентом Школы-студии МХАТ. Девушка встречалась с ним 3,5 года, но потом встретила англичанина, вышла замуж и уехала во Францию.

Когда девушка забеременела, супруг ее бросил. Тогда Ященко-Лаврова попросилась обратно к Васильеву и получила следующий ответ: «Давай начнем заново, но сначала избавимся от ребенка, неугодного тебе, и начнем делать новых». Его слова приводит Экспресс газета.

На тот момент срок беременности составлял один месяц. Васильев спустя время пожалел о сказанном. Они продолжают общаться: ведущий помогает бывшей возлюбленной деньгами.

Ранее сообщалось, что исчезнувший с российского телевидения Васильев объявился у певицы Лаймы Вайкуле.