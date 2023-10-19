17:30, 19 октября 2023
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Александр Васильев назвал два элемента одежды, которые отталкивают окружающих
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Одежда – способ выражения себя и своей индивидуальности. Но чтобы произвести нужное впечатление на окружающих, важно помнить два незыблемых правила. О них рассказал историк моды Александр Васильев.
Он перечислил два элемента одежды, которые оттолкнут окружающих.
Во-первых, это грязные и неопрятные вещи. Васильев напомнил, что одежда должна быть чистой и ухоженной.
Во-вторых, надо иметь в виду уместность вещей. Одежда должна подходить к обстановке или социальной группе, написал Васильев в своем Telegram-канале.
«Уход за одеждой и её подбор важны для создания приятного впечатления», - заключил он.
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