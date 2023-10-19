Александр Васильев назвал два элемента одежды, которые отталкивают окружающих

Одежда – способ выражения себя и своей индивидуальности. Но чтобы произвести нужное впечатление на окружающих, важно помнить два незыблемых правила. О них рассказал историк моды Александр Васильев.

Он перечислил два элемента одежды, которые оттолкнут окружающих.

Во-первых, это грязные и неопрятные вещи. Васильев напомнил, что одежда должна быть чистой и ухоженной.

Во-вторых, надо иметь в виду уместность вещей. Одежда должна подходить к обстановке или социальной группе, написал Васильев в своем Telegram-канале.

«Уход за одеждой и её подбор важны для создания приятного впечатления», - заключил он.

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