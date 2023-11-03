Александр Петров после скандала озвучил дату новой свадьбы

Свадьба актера Александра Петрова и его новой возлюбленной Виктории Антоновой состоится 25 ноября 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

По данным неназванных источников, на церемонию бракосочетания приглашены близкие друзья пары. При этом актер якобы торопится жениться на 22-летней подруге, чтобы его отношения кардинально отличались от предыдущих - с актрисой Стасей Милославской.

«Такой дедлайн объясняют запалом, энтузиазмом и протестными настроениями — это, мол, вам не годы встреч со Стасей Милославской», — говорится в сообщении канала. Ответственным за мероприятие источники назвали актера Андрея Фомина.

15 сентября Петров опубликовал фотографию с регистрации брака. Он рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Избранница актера работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Ранее мы писали, что актриса Екатерина Варнава пристыдила известного российского актера, неожиданно женившегося на никому ранее неизвестной девушке. Она не стала называть имен, но намекнула, что речь идет об Александре Петрове, который долгое время жил с коллегой Стасей Милославской, а потом сообщил о свадьбе с другой.