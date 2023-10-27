Александр Малинин и пластика: к каким процедурам прибегал вечно молодой певец

Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал о том, почему певец Александр Малинин так хорошо выглядит в 64 года. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт отметил, что нужно благодарить не одного, а нескольких специалистов.

По мнению специалиста, знаменитый исполнитель романсов по своему строению, фактуре, наследственности благоприятно сложен. В этом заключается его первый секрет.

«Достаточно высокая для мужчины шея, структурное лицо. У меня не создается впечатление, что он пациент пластического хирурга, но чувствуется, что артист за собой следит. Лицо выглядит очень ухоженным, видимо тесный контакт с косметологом есть», – высказался пластический хирург.

Также Дмитрий Зимин обратил внимание на открытую улыбку певца. Он уверен, что Малинин регулярно посещает стоматолога. В этом заключается его второй секрет. Но пластический хирург отметил, что Александр может выглядеть еще лучше.

«Мой взгляд, как пластического хирурга падает на область периорбитальную, то есть на верхнее и нижнее веко. Думаю, что здесь можно было бы очень деликатно и аккуратно поработать. Во всем остальном могу еще раз сказать, что регулярный уход за собой есть. Возможно, был когда-то сделан нитевой лифтинг, присутствует аппаратная косметология. При таком строении лица аппаратные методики дают, как правило, хороший эффект», – поделился специалист.

Эксперт подчеркнул, что артист полностью соответствует своему образу – образу Дон Жуана: он всегда был элегантным и ухоженным. И именно поэтому, возможно, стоит обратить свой взор в сторону периорбитальной области, чтобы и она отвечала стилю знаменитости.

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