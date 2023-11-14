Александр Домогаров впервые появился на публике после увольнения из театра

Актер Александр Домогаров впервые за долгое время вышел на публику. Он посетил премьеру фильма режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война», ставшего продолжение знаменитой саги о приключениях гардемаринов.

Домогаров исполнил одну из главных ролей в фильме. В широкий прокат картина выйдет 16 ноября.

60-летний актер предстал на красной дорожке в хорошем настроении, он много улыбался и позировал фотографам. Ему также составили компанию актер Дмитрий Харатьян и режиссер Светлана Дружинина.

В кинозале также были замечены актриса Екатерина Стриженова и Анна Шатилова, а также бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Последние несколько лет Домогаров ведет закрытый образ жизни, редко появляется на публике и практически не дает интервью, сообщает Lady.Mail.ru.

Ранее мы писали, что Александр Домогаров обратился к умершей жене на своем юбилее. Мероприятие с самого начала пошло не по плану. Все началось с того, что Александр, обладающий хорошей памятью, забыл слова. Артист признался, что он сильно переволновался перед торжеством.