Александр Цекало с молодой женой скрыли неудачную беременность

Известный продюсер Александр Цекало уже несколько лет находится в счастливом браке с Дариной Эрвин, художницей и актрисой казахского происхождения, которой 32 года. Для Цекало она является его семьей и главным советчиком.

Звездная пара предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни с поклонниками. Однако, время от времени Дарина публикует откровенные фотографии.

Недавно она опубликовала снимок, на котором она гуляет со своей собакой. На фото Дарина была одета в смелый корсет, короткие шорты и рубашку. Некоторые заметили, что за последний год жена Цекало значительно прибавила в весе.

Пользователи интернета отметили, что у жены Цекало исчезла талия и увеличились ляжки. Многие предположили, что это может быть связано с гормональной терапией и лечением от бесплодия.

«Она же вроде бы сильно беременная была пару лет назад. Про лялечку ничего не слышно, возможно, что-то случилось», — написал один из комментаторов.

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